Oficjalnie! Skorża uciął spekulacje ws. objęcia reprezentacji Polski

Trener, który od dłuższego czasu uchodził za głównego kandydata do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, jednoznacznie wykluczył taką możliwość. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz Urawy Red Diamonds z CF Monterrey w ramach Klubowych Mistrzostw Świata potwierdził, że nie przyjmie oferty złożonej przez Polski Związek Piłki Nożnej.

- Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją zostania selekcjonerem. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - przekazał szkoleniowiec.

Prezes Cezary Kulesza upatrywał w Skorży idealnego następcy Michała Probierza - trenera z dużym doświadczeniem, autorytetem i sukcesami zarówno na krajowym podwórku, jak i poza polskimi granicami. Kandydatura szkoleniowca miała być mocno wspierana wewnątrz federacji.

Według informacji dostępnych w mediach, po odejściu Probierza w czerwcu, Kulesza miał udać się do Stanów Zjednoczonych, by osobiście rozmawiać ze Skorżą. PZPN zależało na szybkim i skutecznym zamknięciu tematu nowego selekcjonera, jednak mimo zaawansowanych rozmów trener podjął decyzję o pozostaniu w Japonii.

Skorża zaznaczył, że nie wyklucza współpracy z reprezentacją Polski w przyszłości. Aktualnie jednak priorytetem jest dla niego przygotowanie Urawy do kolejnych spotkań, zarówno w lidze japońskiej, jak i na Klubowych Mistrzostwach Świata.

- Jesteśmy w trakcie bardzo ważnego turnieju, jesteśmy w połowie bardzo ważnego sezonu w J-League. Chcę skupić się na przygotowaniu do meczu z Monterrey i osiągnięciu jak najlepszego wyniku w lidze. Cóż, mam nadzieję, że może będzie mi jeszcze kiedyś dane poprowadzić reprezentację Polski - powiedział.

W związku z decyzją szkoleniowca, PZPN musi kontynuować proces selekcji nowego trenera. W gronie najczęściej wymienianych kandydatów znajdują się m.in. Marek Papszun, Nenad Bjelica, Jacek Magiera, Jan Urban oraz Kosta Runjaic.

Według najnowszych doniesień, prezes Kulesza planuje jeszcze w tym tygodniu odbyć kolejne rozmowy z potencjalnymi kandydatami.