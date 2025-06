PGE Projekt Warszawa ogłosił pierwszy transfer! Reprezentant Polski nowym atakującym

23-letni atakujący jest wychowankiem MOS Wola Warszawa. W jego barwach sięgnął po mistrzostwo Polski juniorów w 2020 roku, zostając przy tym najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Pięcioletni kontrakt z PGE Projektem podpisał już w 2021 roku, jednak ostatnie cztery lata spędził na wypożyczeniu. Najpierw grał w pierwszoligowych Legii Warszawa i AZS AGH Kraków, a następnie zadebiutował w PlusLidze w sezonie 2023/2024, reprezentując barwy Czarnych Radom. Przez ostatni rok występował natomiast w GKS Katowice.

Dobre występy na parkietach ekstraklasy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Po raz pierwszy w szerokiej kadrze znalazł się w 2024 roku, jednak zadebiutował dopiero w tym roku w meczu towarzyskim z Ukrainą. Znalazł się również w składzie na drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów, który w środę rozpocznie się w Chicago.

Bartosz Gomułka nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa 🏐



23-letni atakujący aktualnie przebywa z reprezentacją Polski na turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w Chicago, która już dziś zagra z Włochami 🇵🇱#PlusLiga #gangłysego pic.twitter.com/Za0OtNiANR — PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) June 25, 2025

- Stawiałem w Warszawie swoje pierwsze siatkarskie kroki, więc to dla mnie wyjątkowy moment, gdy wracam do rodzinnego miasta. Dołączam do świetnego zespołu walczącego o najwyższe cele w zbliżającym się sezonie i nie mogę się doczekać startu rozgrywek oraz spotkania z kibicami na wypełnionym Torwarze – powiedział Gomułka, cytowany w komunikacie prasowym klubu.

Atakujący jest pierwszym zawodnikiem, którego pozyskanie ogłosił Projekt. Wcześniej poinformowano, że nowym trenerem zespołu został Tommi Tiilikainen. Fin zadebiutuje w polskiej ekstraklasie. Wcześniej prowadził fiński Kokkolan Tikerit, niemiecki SWD Powervolleys Duren oraz japoński Wolfdogs Nagoya. Do Warszawy przeniesie się z koreańskiego Incheon Korean Air Jumbos, gdzie spędził ostatnie cztery sezony.

Wcześniej warszawski klub poinformował, że jego barw w kolejnej edycji rozgrywek PlusLigi wciąż bronić będą rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, niemiecki atakujący Linus Weber, środkowi Jakub Kochanowski i Ukrainiec Jurij Semeniuk, francuski przyjmujący Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek.

Ze stołeczną drużyną pożegnali się trener Piotr Graban, atakujący Bartłomiej Bołądź, przyjmujący Artur Szalpuk, Karol Borkowski oraz Niemiec Tobias Brand, libero Jędrzej Gruszczyński oraz środkowi Andrzej Wrona i Jakub Kowalczyk, którzy zakończyli już kariery.

KP, PAP