Polka wicemistrzynią świata! Kolejny wielki sukces

Rywalizacja w Plattling, z udziałem 200 zawodników z 25 krajów, odbyła się na rzece Izarze przy rekordowo niskim poziomie wody, co zmusiło organizatorów do skrócenia imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Co za start polskich lekkoatletek! Trzy rekordy życiowe

"To były bardzo trudne warunki do startów. Poziom wody zmieniał się codziennie, przez co nie dało się trenować, ani startować w powtarzalnych warunkach. Dodatkowo kamienie zaczęły stanowić duży problem, szczególnie dla osób startujących w kajakach karbowych. Mój kajak zyskał dwie nowe dziury na rufie i kilka pęknięć na dziobie. Na szczęście udało się je szybko naprawić" - skomentowała Tuła w przesłanym komunikacie.

Freestyle w odmianie kajakowej przypomina w pewnym stopniu ten na nartach czy snowboardzie. Zawodnicy startują na krótkich kajakach i wykonują na fali lub odwoju ewolucje, np. obroty, salta w przód, w tył, śruby, a także nowe figury, które sami wymyślili. Te są najwyżej punktowane.

"Liczy się precyzja wykonywanych figur, ich wysokość, czystość lądowania na fali i wiele innych czynników. Gdybym miał wskazać najważniejszy, to określiłbym go jako elastyczność techniki. Chodzi o to, by zaprezentować jak najwięcej w danym miejscu" - mówił w wywiadzie partner Tuły i wielokrotny medalista największych imprez, Tomasz Czaplicki.

BS, PAP