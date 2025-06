Drugi tydzień rywalizacji dla biało-czerwonych to kolejna okazja dla trenera Grbica do testowania nowych zawodników w kadrze, ale również powolnego wprowadzania do gry tych bardziej doświadczonych, którzy będą stanowili o sile zespołu podczas docelowej imprezy, jaką są wrześniowe mistrzostwa świata na Filipinach. W składzie na turniej w Chicago znalazło się dziewięciu siatkarzy, którzy grali w Xi'an. Do Stanów Zjednoczonych poleciał również Rafał Szymura, jednak podczas jednego z treningów doznał urazu lewego kolana i musiał wrócić do Polski, gdzie przejdzie badania. Zastąpił go Aleksander Śliwka.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Polska - Włochy?

Polacy do turnieju w USA przystąpią jako liderzy tabeli. W Xi'an odnieśli cztery zwycięstwa i mają na swoim koncie komplet punktów. Dzięki temu są na jak najlepszej drodze, by zapewnić sobie udział w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Po raz pierwszy od trzech lat nie mają gwarantowanego miejsca w fazie pucharowej jako gospodarz, jeśli więc chcą w niej zagrać, muszą kontynuować dobrą grę z pierwszego etapu zmagań.

W pierwszym meczu w tej fazie Ligi Narodów polscy siatkarze zmierzą się z Włochami.

Polska - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał w Lidze Narodów siatkarzy?

Wynik meczu Polska - Włochy poznamy w środę 25 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów siatkarzy, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - początek meczu o godzinie 19.30.

Polsat Sport