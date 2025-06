Ważna decyzja siatkarskiej federacji. Kontrakt z trenerem przedłużony o trzy lata!

Włoski szkoleniowiec przejął Węgierki w 2023 roku, zastępując Niemca Andreasa Vollmera i choć prowadzona przez niego odmłodzona kadra zajęła wówczas ostatnie, 24. miejsce w mistrzostwach Europy, kilkuletni plan Chiappiniego na rozwój tamtejszej siatkówki spodobał się władzom Związku na tyle, że w lutym 2024 roku podpisano z nim nowy kontrakt, który niespełna półtora roku później ponownie przedłużono - i to aż o trzy lata, do końca sezonu reprezentacyjnego 2028.

- Na Węgrzech czuję się bardzo dobrze, a z władzami Federacji mamy wspólny cel, którym jest rozwój tutejszej żeńskiej siatkówki. Na początku mojej pracy świadomie podjąłem decyzję o budowie nowej reprezentacji, opartej na młodych, utalentowanych zawodniczkach. Plan, który przedstawiłem działaczom Węgierskiego Związku Piłki Siatkowej, jest długofalowy i obejmuje pracę nad sferą mentalną, poczuciem odpowiedzialności, profesjonalizmem i silnym przywiązaniu do barw narodowych. Te aspekty są niezbędne do osiągania sukcesów, ale żadnego z nich nie da się poprawić w perspektywie krótkoterminowej. Na zmiany potrzeba czasu i choć wiem, że mamy do wykonania mnóstwo pracy, jestem przekonany, że przyniesie ona efekty w dłuższej perspektywie - powiedział tuż po parafowaniu nowej umowy Chiappini, cytowany przez dziennik "Nemzeti Sport".

Alessandro Chiappini będzie łączył pracę z węgierskimi siatkarkami z prowadzeniem greckiego Panathinaikosu Ateny, którego trenerem został latem 2025 roku.

Polscy kibice doskonale znają Włocha z polskich klubów. Chiappini prowadził w przeszłości między innymi Atom Trefl Sopot (srebro i złoto TAURON Ligi), Legionovię Legionowo i ŁKS Commercecon Łódź (złoto TAURON Ligi).