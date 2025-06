Ważne zwycięstwo! Chelsea gra dalej w KMŚ

Grupę D wygrało brazylijskie Flamengo, które w swoim ostatnim występie fazy grupowej w Orlando zremisowało 1:1 z Los Angeles FC. Lider ligi brazylijskiej w niedzielę o awans do ćwierćfinału powalczy z Bayernem Monachium.

- Mieliśmy wymagającą grupę. Udało nam się osiągnąć nasz cel przed terminem. Dlatego mogliśmy pozwolić graczom, którym groziły kolejne żółte kartki odpocząć i dać szansę tym, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w turnieju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, uniknęliśmy kontuzji. W grupie poszło nam świetnie - powiedział trener Flamengo Filipe Luis.

Chelsea zdobyła pierwsze dwa gole w doliczonym czasie pierwszej połowy. Ich strzelcami okazali się Tosin Adarabioyo i Liam Delap. Wynik ustalił w 97. minucie rezerwowy Tyrique George.

- Po porażce (z Flamengo) ważne było, żeby się otrząsnąć i wygrać. To właśnie zrobiliśmy. Możemy myśleć o kolejnym przeciwniku - powiedział trener Chelsea Enzo Maresca.

W innych parach 1/8 finału wiadomo już, że Palmeiras zmierzy się z Botafogo, a PSG zagra z Interem Miami.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do czwartku. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

