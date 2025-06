Wimbledon to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów w świecie tenisa. Pierwsza edycja zmagań na trawiastych kortach odbyła się w 1877 roku.

We wtorek do walki o główną drabinkę turnieju rozgrywanego w Londynie przystąpiły trzy Polki: Maja Chwalińska, Linda Klimovicova oraz Katarzyna Kawa. Dwie pierwsze wymienione zawodniczki już pożegnały się z turniejem, natomiast Kawa nadal pozostaje w grze. W środę zaplanowano jej kolejny pojedynek, w którym naprzeciwko niej stanie Amarni Banks.

Zmagania w drabince głównej Wimbledonu w tym sezonie rozpoczną się w poniedziałek 30 czerwca. Finał turnieju pań zaplanowany jest na sobotę 12 czerwca. Dzień później do ostatecznej rywalizacji przystąpi dwóch najlepszych zawodników w singlu mężczyzn.

Gdzie obejrzeć mecze eliminacji Wimbledonu? Transmisja TV i stream online

Środowe mecze eliminacji Wimbledonu zostaną pokazane na trzech antenach Polsatu Sport oraz online na Polsat Box Go. Na Polsacie Sport 2 transmisja będzie trwała od 12:00 do 18:15, na Polsacie Sport 3 od 18:00 do 21:00, a na Polsat Sport Premium 1 od 12:00 do 23:00.