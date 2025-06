Babilon MMA 53: Karta walk

Karta walk Babilon MMA 53:



Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (16-10) – 93 kg

Samuel Vogt (6-3) vs Carlos “Miyagi” Salazar (6-5) – 84 kg

Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) – 120 kg

Robert Maciejowski (6-7-1) vs Rafał Błachuta (14-10) – 77 kg

Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) – 70 kg

Jakub "Nabity Karzeł" Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) – 66 kg

Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) – 66 kg

Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski – 84 kg

Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik – 70 kg

Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz – 63 kg

Informacja prasowa