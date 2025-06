Inter zdecydował w sprawie Zielińskiego. Polak opuszcza zespół!

Problemy Zielińskiego zaczęły się w maju, kiedy to Polak w ligowym spotkaniu nabawił się kontuzji łydki. Uraz, z krótkimi przerwami, ciągnie się za nim aż do teraz. Po drodze 31-latek nie zagrał w finale Ligi Mistrzów, a także opuścił mecze reprezentacji Polski z Mołdawią i Finlandią. Zdążył nawet zostać kapitanem Biało-Czerwonych, jednak na boisku w tej roli go nie zobaczyliśmy.

Mimo kontuzji, Zieliński pojechał z Interem Mediolan na Klubowe Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych. Włosi pewnie wygrali grupę i awansowali do 1/8 finału. Pomocnik reprezentacji na boisku się nie pojawił. Zagrał natomiast inny Polak z Interu, czyli Nicola Zalewski.

Według informacji "La Gazzetta dello Sport" Zieliński wraz z Hakanem Calhanoglu, Benjaminem Pavardem oraz Yannem Bisseckiem wróci do Włoch po fazie grupowej. 31-latek będzie indywidualnie przygotowywał się do nowego sezonu. W 1/8 finału KMŚ Inter zmierzy się z Fluminense.

Zieliński w barwach klubu z Mediolanu wystąpił 39 razy. Strzelił 2 gole i zanotował 3 asysty.

IM, Polsat Sport