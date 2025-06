Kajetanowicz gotowy, czas na „rajdowe igrzyska”

Acropolis Rally Greece stanowi siódmy przystanek trwającego od stycznia sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata. Z kolei dla Kajetanowicza i Szczepaniaka to czwarty tegoroczny start, trzeci na przestrzeni zaledwie sześciu tygodniu. Wcześniej doświadczony duet walczył w Kenii, Portugalii oraz na Sardynii. Każdy występ Polacy kończyli z punktami w swojej kategorii, a szczególnie dobrze poszło im na śródziemnomorskiej wyspie, gdzie stanęli na drugim stopniu podium w WRC2 Challenger oraz WRC2, do finałowych metrów bijąc się o wygraną.

Rozgrywany od połowy ubiegłego stulecia, Rajd Akropolu bez wątpienia należy do najbardziej wymagających rund w obecnym kalendarzu światowego czempionatu. Poziom jego trudności wynika nie tylko z krętych, technicznych odcinków specjalnych o miejscami bardzo zniszczonej nawierzchni, ale potęgowany jest też przez ekstremalny upał, nierozerwalnie związany z czerwcowym terminem, do którego wrócono w tym roku.

Czwartkowy program w „rajdzie bogów”, jak nazywana jest grecka odsłona WRC, rozpoczął się porannym odcinkiem testowym. Na niespełna 4-kilometrowej próbie można było sprawdzić przygotowane ustawienia samochodu, choć w obliczu zapisów regulaminowych należało mieć na uwadze kondycję opon. Te użyte w trakcie shakedownu wchodzą w skład puli przewidzianej na całe zawody. Z tego też względu Kajetanowicz i Szczepaniak, którzy mają za sobą jedynie testy w mocno okrojonej formie, tylko raz pojawili się na trasie krótkiej rozgrzewki.

- Przed nami Rajd Akropolu, czyli europejska wersja Safari, równie trudna, wyboista, ale jeszcze cieplejsza. O tej porze roku mamy w Grecji wysokie temperatury. Z jednej strony nie jest to zaskoczeniem, chociaż 40 stopni Celsjusza w cieniu to nawet jak na czerwiec chyba nie do końca naturalna sytuacja. „Acropolis” to jeden z moich ulubionych rajdów, mam z nim związane w zasadzie same dobre wspomnienia, a te trudniejsze staram się wyrzucić z głowy. Potrafiliśmy tutaj wygrywać, zdobywaliśmy mistrzostwo Europy w klasyfikacji generalnej. Warunki będą bardzo trudne. Wysokie temperatury, wysokie tętno, duża liczba zakrętów, co przekłada się na niskie średnie prędkości, a to z kolei powoduje, że w aucie jest naprawdę bardzo gorąco. Wszystko to sprawia, że musimy być świetnie przygotowani kondycyjnie. Pracujemy nad tym cały rok, również podczas przerwy między sezonami. Trzeba robić swoje. Okoliczności jednego dnia mogą mieć swoje konsekwencje kolejnego, zwłaszcza jeśli nie będę się odpowiednio odżywiał, nawadniał, czy jeśli nie uda mi się wyspać. Dotyczy to każdego rajdu, ale w przypadku tak trudnej rundy ma to szczególnie duże znaczenie. Piątkowy etap zaczynamy przed godziną 7 czasu miejscowego, a do serwisu zjedziemy pewnie około 21, może nawet później. Naprawdę wymagające zawody przed nami. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, spotkaliśmy wielu kibiców z Polski. Dużo fanów przyjechało po to, aby nas wspierać, ale pewnie i odpocząć, łącząc rajd z wakacjami. Trzymajcie za nas kciuki, bądźcie dobrej myśli, a my jak zawsze damy z siebie wszystko - zapowiedział Kajetan Kajetanowicz, dwukrotny zwycięzca Rajdu Akropolu w klasyfikacji generalnej.

Rywalizacja w 71. edycji Acropolis Rally Greece ruszy dziś wieczorem. Rajdowa kawalkada przejedzie z Lamii do Aten. W stolicy Grecji najpierw odbędzie się uroczysta ceremonia startu, która zagości u bram zrekonstruowanego Stadionu Panateńskiego, będącego świadkiem pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Po przejeździe przez rampę 67 załóg przeniesie się pod położony w Ogrodzie Narodowym, pobliski Zappeion i zmierzy na krótkiej, ale widowiskowej trasie superoesu. Ściganie rozpocznie się o godzinie 17:05 polskiego czasu.

