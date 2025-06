Kolejne zespoły awansowały do 1/8 finału KMŚ

Rywalizacja w tej grupie była zacięta i rozstrzygnęła się w ostatniej kolejce. Borussia, która wcześniej zremisowała z Fluminense 0:0 i wygrała z Mamelodi Sundowns 4:3, przypieczętowała awans w środę w Cincinnati dzięki bramce Szweda Daniela Svenssona w 36. minucie.

W drugim spotkaniu w Miami Gardens losy awansu ważyły się do ostatnich sekund. Ostatecznie korzystny wynik utrzymali Brazylijczycy.

Pierwsze miejsce w grupie F zajęła Borussia - 7 pkt, przed Fluminense - 5, Mamelodi Sundowns - 4 oraz Ulsan HD - zero.

W 1/8 finału drużyny z Niemiec i Brazylii zagrają z najlepszymi zespołami z grupy E, prawdopodobnie z Interem Mediolan oraz River Plate Buenos Aires.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

JŻ, PAP