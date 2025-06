Liverpool podkradł piłkarza ligowemu rywalowi. Milionowy transfer

To trzeci nabytek "The Reds" w letnim okienku transferowym. Wcześniej na przeprowadzkę do północnej Anglii zdecydowali się dwaj piłkarze Bayeru Leverkusen: Niemiec Florian Wirtz oraz Holender Jeremie Frimpong.

- To prawdziwy zaszczyt i przywilej, że będę mógł grać w jednym z największych klubów na świecie, największym w Anglii. Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany - powiedział 23-krotny reprezentant Węgier.

Na lewej obronie w Liverpoolu grają obecnie Szkot Andy Robertson i Grek Kostas Tsimikas. Przyszłość tego pierwszego w klubie jest niepewna. W mediach pojawiły się doniesienia, że 31-letni piłkarz przejdzie do Atletico Madryt.

JŻ, PAP