Marcin Tybura z nowym kontraktem w UFC! Rewanż po 10 latach

Choć organizacja jeszcze oficjalnie nie potwierdziła doniesień, Paweł Wyrobek na platformie X poinformował, że Tybura do oktagonu UFC powróci 6 września podczas gali UFC w Paryżu. Rywalem Polaka będzie debiutant w największej organizacji MMA na świecie, Chorwat Ante Delija (MMA 25-6, 11 KO, 7 SUB).

Marcin Tybura aktualnie jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Przed pokonaniem Micka Parkina w Londynie, trenujący w Poznaniu zawodnik przed czasem rozprawił się z niepokonanym Jhonatą Dinizem (MMA 8-1, 7 KO).

Kontrakty podpisane, wszystko potwierdzone! Marcin Tybura zmierzy się z Ante Deliją na gali UFC w Paryżu 6 września! pic.twitter.com/visRr1Ce47 — Paweł Wyrobek (@pablopolsport) June 22, 2025

Ante Delija to 34-letni Chorwat, na co dzień trenujący w Anglii między innymi z mistrzem UFC w kategorii ciężkiej, Tomem Aspinallem (MMA 15-3, 11 KO, 4 SUB) czy byłym rywalem Tybury, Mickiem Parkinem. Delija jest byłym mistrzem organizacji PFL, dla której stoczył 11 walk. Osiem z nich wygrał i trzy razy musiał uznać wyższość rywala.

Pojedynek, który początkiem września odbędzie się w Paryżu będzie dla Deliji okazją do rewanżu. Chorwat zmierzył się już z Marcinem Tyburą prawie dokładnie dekadę temu, jeszcze w momencie gdy obaj zawodnicy byli zakontraktowani w organizacji M-1 Global. 20 września 2015 roku Tybura bronił mistrzowskiego pasa organizacji, a pretendentem do jego zdobycia był właśnie Chorwat. Pojedynek zakończył się szybko, po upływie niespełna 2,5 minuty, z powodu kontuzji nogi Deliji.

