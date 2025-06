Oficjalnie! Kolejny filar ZAKSY odszedł z klubu

Smith to siatkarz bardzo dobrze znany kibicom PlusLigi. Zanim trafił do ZAKSY, występował w kilku polskich klubach: Cerradzie Czarnych Radom (2016–17), Aluron Virtu Warcie Zawiercie (2017–18) i Asseco Resovii Rzeszów (2018–19).

Mimo że do Kędzierzyna-Koźla trafił w wieku 34 lat, największe sukcesy w klubowej karierze były dopiero przed nim. Trzy triumfy w Lidze Mistrzów (2021, 2022, 2023), mistrzostwo (2022) oraz dwa wicemistrzostwa Polski (2021, 2023), trzy krajowe Puchary i trzy Superpuchary - to osiągnięcia Smitha w kędzierzyńskich barwach.

W ciągu dziewięciu sezonów w PlusLidze rozegrał łącznie 231 spotkań, w których wywalczył 1745 punktów. Najważniejszym indywidualnym wyróżnieniem Amerykanina była nagroda MVP Ligi Mistrzów 2023.

– Patrząc na lata spędzone w Kędzierzynie-Koźlu, mogę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej wartościowych i rozwijających okresów w mojej karierze. W 2019 roku, gdy podpisywałem kontrakt, wydawało mi się, że moja przygoda z profesjonalną siatkówką powoli dobiega końca. Tymczasem zamiast jednego sezonu, spędziłem w ZAKSIE aż sześć lat, które przyniosły mi i klubowi ogromne sukcesy – o wiele większe, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Moim największym osiągnięciem było zdobycie pierwszego w historii klubu trofeum europejskiego, czyli wygranie Ligi Mistrzów. Ten moment był absolutnie wyjątkowy – nikt z nas nie miał doświadczenia w finałach na takim poziomie, a mimo to potrafiliśmy się zjednoczyć i dać z siebie wszystko, zwłaszcza w trudnych warunkach pandemii i pustych halach. Najważniejszy był dla mnie właśnie ten pierwszy złoty medal, bo to był moment przełomowy, kiedy zespół naprawdę przekroczył własne granice - powiedział Smith, cytowany przez klub.

Doświadczony zawodnik już wcześniej pożegnał się z kibicami. Najprawdopodobniej jednak będą oni mieli okazję dalej go oglądać, ale już w innych barwach. W kuluarach mówi się o tym, że Smith zasili szeregi Ślepska Malow Suwałki.

Klub z Kędzierzyna-Koźla pożegnał się po sezonie z wieloma gwiazdami. Szeregi zespołu opuścili m.in. Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Erik Shoji czy Daniel Chitigoi. Prawdopodobny skład ZAKSY na przyszły sezon można odnaleźć TUTAJ.

