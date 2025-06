Shoji nie pojechał z drużyną na pierwszy turniej VNL 2025 do Rio de Janeiro, ale już w drugim tygodniu rozgrywek, w którym Amerykanie występują przed własną publicznością znalazł się w 14-osobowej kadrze trenera Karcha Kiraly'ego.

Siatkarze z USA rozpoczęli zmagania w Chicago od spotkania z Chinami. Doświadczony libero, a zarazem kapitan amerykańskiej drużyny narodowej, wyszedł w podstawowym składzie swojej ekipy. Występ w meczu zakończył jednak przedwcześnie.

W końcowym fragmencie drugiej partii, przy prowadzeniu Chin 21:17, Shoji wyskoczył do wystawy sytuacyjnej piłki. Po wykonaniu tego zagrania upadł na ziemię, chwycił się za prawą nogę i zasygnalizował sędziemu uraz. Arbiter przerwał akcję, by członkowie sztabu kadry USA mogli udzielić zawodnikowi pomocy.

Telewizyjne powtórki pokazały, że spadając po wyskoku, 35-letni gracz nieszczęśliwie postawił prawą stopę. Prawdopodobnie to było przyczyną kontuzji.

Uraz niestety uniemożliwił Shojiemu kontynuowanie gry. Zawodnik opuścił boisko w asyście trenera Kiraly'ego i Micah Ma'a, a jego miejsce zajął Kyle D'Agostino.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Stanów Zjednoczonych 3:2 (25:22, 21:25, 19:25, 25:16, 15:11).

Na tę chwilę nie mamy informacji o rodzaju i powadze kontuzji Erika Shojiego. Sam zawodnik w opublikowanej po spotkaniu relacji na Instagramie wyraził swoją radość ze zwycięstwa zespołu, podziękował za wszystkie wiadomości i dodał, że ma się dobrze oraz zrobi wszystko co w jego mocy, by szybko wrócić do gry.

Shoji to jeden z najlepszych na świecie siatkarzy występujących na pozycji libero. Z reprezentacją USA wywalczył m.in. dwa brązowe medale olimpijskie (2016, 2024), brąz mistrzostw świata (2018) i trzy srebra Ligi Narodów (2019, 2022, 2023). Na scenie klubowej osiągał wielkie sukcesy w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - dwukrotnie wygrał z nią Ligę Mistrzów (2022, 2023) i Puchar Polski (2022, 2023), a raz - PlusLigę (2022).

Niedawno amerykański gracz pożegnał się z klubem z Kędzierzyna-Koźla, w którym spędził cztery ostatnie lata. W przyszłym sezonie, według nieoficjalnych jeszcze informacji, ma grać w Asseco Resovii Rzeszów.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych swój kolejny mecz w turnieju w Chicago rozegra przeciwko Kanadzie. Następnie zmierzy się z Polską oraz z Włochami.

Życzymy Erikowi Shojiemu dużo zdrowia oraz jak najszybszego powrotu na boisko.

GW, Polsat Sport