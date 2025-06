Polak jeszcze nie zadebiutował w UFC, a tu już takie słowa! I to z ust legendy

Robert Ruchała (11-1, 3 KO, 3 SUB) jeszcze nie zadebiutował w organizacji UFC, a już jest o nim głośno. Polak pomaga w przygotowaniach do walki Dustinowi Poirierowi (30-9-1NC, 15 KO, 8 SUB). Po jednym ze sparingów "Diamond" przyznał, że nasz reprezentant "go zlał".