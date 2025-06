Turniej główny w Starych Jabłonkach rozpoczęty.

Turniej w Starych Jabłonkach jest jednym z ośmiu wydarzeń kategorii Challenge rozgrywanych w ramach cyklu VW Beach Pro Tour. Łączna pula nagród w turnieju wynosi 250 tysięcy dolarów.

TURNIEJ KOBIET

W pierwszym dzisiejszym meczu z udziałem biało-czerwonych drużyn Julia Radelczuk i Natalia Okła, które jako jedyne z polskich par pomyślnie przeszły środowe kwalifikacje do turnieju głównego, gładko uległy Niemkom Ittlinger/Grune w setach do 13 i 9. Do pojedynku o pozostanie w rozgrywkach przystąpiły w ostatniej serii czwartkowych meczów, gdzie ich przeciwniczkami były Amerykanki Harward/Phillips. I młode Polki wykorzystały swoją szansę doskonale, współtworząc przy okazji emocjonujące widowisko siatkarskie. Co prawda w pierwszym secie Radelczuk i Okła roztrwoniły ogromną przewagę i przegrały 21:23, mimo prowadzenia 19:11. Nie przejęły się tym jednak i w drugim starciu ograły doświadczone Amerykanki do 17. Tie-break przyniósł wiele zwrotów akcji, ale ostatecznie to Polki wygrały na przewagi 17:15 i cały mecz 2:1.

W meczu drugiej z polskich par – Małgorzaty Ciężkowskiej i Urszuli Łunio z Australijkami Clancy/Milutinovic – emocje były tylko w pierwszym secie wygranym przez Polki na przewagi 24:22. W drugiej odsłonie siatkarki z Antypodów zdołały ugrać już tylko 10 punktów. W swoim kolejnym starciu z Brazylijkami Vitoria/Hegeile Polki zaprezentowały widowiskową i skuteczną siatkówkę. W pierwszym secie tylko na początku prowadziły zawodniczki z Ameryki Południowej. Po wyjściu na prowadzenie Polki kontrolowały już grę i wygrały seta do 16. Początek drugiego starcia znów należał do Brazylijek, ale seria trzech asów serwisowych z rzędu wyprowadziła biało-czerwone na prowadzenie 10:8, które już tylko powiększały wygrywając seta 21:15 i całe starcie 2:0.

– Jest to piękne uczucie, ponieważ mogę tego doświadczyć razem ze swoją rodziną i bliskimi. Wszyscy mi tutaj kibicują, więc naprawdę jest świetnie – atmosfera jest niesamowita. Kibice bardzo nas wspierali w trudnych momentach, dlatego mam nadzieję, że zagramy również w niedzielę – powiedziała Urszula Łunio.

– Obydwa zespoły, z którym grałyśmy dzisiaj, prezentowały bardzo wysoki poziom. Musiałyśmy być dobrze przygotowane zarówno mentalnie, jak i taktycznie. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, które przeciwniczki były trudniejsze, ale jesteśmy bardzo zadowolone ze swojej gry i poziomu, jaki zaprezentowałyśmy – powiedziała Małgorzata Ciężkowska.

TURNIEJ MĘŻCZYZN

Obydwa polskie duety męskie występujące w turnieju głównym odniosły dzisiaj w Starych Jabłonkach pewne zwycięstwa. Najpierw Bartosz Łosiak i Michał Bryl bez problemów pokonali 2:0 (21-14, 21-12) Ukraińców Datsiuk/Bublyk, którzy awansowali do turnieju głównego pokonując w środę po zaciętym boju doświadczoną polską parę Jędrzej Brożyniak/Piotr Janiak.

– Bardzo się cieszymy, że możemy wystartować w tym turnieju. W zeszłym roku niestety nie mieliśmy takiej możliwości ze względów zdrowotnych, dlatego tym bardziej cieszymy się, że dziś tu jesteśmy. Radość sprawia nam również to, że nasze rodziny mogą w końcu zobaczyć nas na polskiej ziemi. Liczymy na dobrą walkę i mamy nadzieję na świetny wynik – powiedział po wygranym meczu Michał Bryl.

Drugi polski team – Piotr Kantor i Filip Lejawa – nie dał z kolei szans wyżej notowanym Australijczykom Hodges/Schubert, pokonując ich w dwóch setach do 11 i 17.

Ozdobą dzisiejszej rywalizacji mężczyzn było starcie brazylijskich duetów Pedro/Renato z Guto/Vitor Felipe. Trzysetowe starcie trwał ponad godzinę i było w nim wszystko, co uwielbiają kibice siatkówki plażowej – długie wymiany, efektowne obrony i atomowe ataki. Finalnie 2:1 (28-30, 21-13, 18-16) zwyciężyli Pedro i Renato.

Kolejne mecze w turnieju mężczyzn będą rozgrywane w piątek, 27 czerwca.

Turniej w Starych Jabłonkach. Terminarz:

Piątek, 27.06.2025:

9:00 – 18:00 Turniej Główny Kobiet i Mężczyzn (40 meczów na 4 boiskach)

Sobota, 28.06.2025

9:00 – 11:00 Turniej Główny Mężczyzn

11:00 – 17:00 Ćwierćfinały Turnieju Kobiet Mężczyzn

17:00 – 19:00 Półfinały Turnieju Kobiet

Niedziela, 29.06.2025

10:00 – 12:00 Półfinały Turnieju Mężczyzn (stadion główny)

12:00 – 17:00 Finały Turnieju Kobiet i Mężczyzn (stadion główny)

17.00 – 18.00 Ceremonia wręczenia nagród

Informacja prasowa