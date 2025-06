Najbardziej prestiżowy trawiasty turniej świata rozpocznie się już 30 czerwca. W tygodniu poprzedzającym zmagania na Wimbledonie tradycyjnie odbywają się eliminacje.

W środę duży krok w stronę drabinki głównej zrobiła Katarzyna Kawa, która pokonała w dwóch setach Amarni Banks 6:2, 6:4. Przed Polką ostatnia faza kwalifikacji. Tam na naszą reprezentantkę czeka Iva Jovic.

Tegoroczny Wimbledon zakończy się finałem pań 12 czerwca oraz panów 13 czerwca. W turnieju kobiet tytułu sprzed roku broni Barbora Krejcíkova, a wśród mężczyzn Carlos Alcaraz.

Czwartkowe mecze eliminacji Wimbledonu zostaną pokazane na czterech antenach Polsatu Sport oraz online na Polsat Box Go. Na Polsacie Sport 1 transmisja będzie trwała od 12:00 do 13.45 , na Polsacie Sport 2 od 14:00 do 17:15, na Polsacie Sport 3 od 17.15 do 21.00, a na Polsacie Sport Premium 1 od 12:00 do 23:00.

IM, Polsat Sport