Ależ popis polskich pływaków! Piątek z czterema złotymi medalami na mistrzostwach Europy

Po udanych dla większości reprezentantów Polski piątkowych porannych eliminacjach, w wieczornej sesji finałowej zameldowało się ośmioro biało-czerwonych. Jako pierwsza do wody weszła Julia Maik, która w finale rywalizacji na 50 metrów dowolnym finiszowała na szóstej pozycji. Kaliszanka do najlepszej w tym wyścigu Holenderki Milou van Wijk straciła dziewięćdziesiąt trzy setne sekundy. Za to kilkanaście minut później biało-czerwoni cieszyli się z pierwszego piątkowego złota, które wyjął z wody Ksawery Masiuk. Polski grzbiecista okazał się bezkonkurencyjny na dystansie 50 metrów, z wynikiem 24.82 wyprzedzając Lysandera Osmana z Francji i Adama Jaszo z Węgier.

Po raz kolejny polska reprezentacja mogła świętować po finale rywalizacji na 100 metrów stylem grzbietowym. Adela Piskorska po pierwszej pięćdziesiątce była czwarta, ale finisz miała znakomity i z czasem 1:00.01 zwyciężyła przed Belgijką Roos Vanotterdijk i Francuzką Bertille Cousson.

To nie był ostatni piątkowy triumf biało-czerwonych w podbratysławskim Samorinie, bo finałowy wyścig na 200 metrów stylem motylkowym był popisem Krzysztofa Chmielewskiego, który po pierwszej pięćdziesiątce był drugi, a później wyszedł na prowadzenie i nie oddał go już do końca, zwyciężając z czasem 1:54.91. Nad drugim zawodnikiem, Włochem Andreą Camozzim, Polak zanotował ponad dwie sekundy przewagi, a w pokonanym polu zostawił także swojego brata Michała, który uplasował się na piątym miejscu.

To nie był jednak ostatni akcent świetnej postawy polskich pływaków, bo dwie zawodniczki miały walczyć jeszcze w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym – trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych debiutantka w biało-czerwonych barwach, Justina Kozan i Aleksandra Knop. Kozan popłynęła bardzo dobrze taktycznie, będąc ciągle blisko czołówki i skutecznie atakując na przedostatniej pięćdziesiątce. Kozan, która mistrzostwa rozpoczęła od brązowego medalu na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, w piątek wywalczyła pierwsze złoto w polskich barwach. Knop była czwarta ze stratą ponad trzech sekund do brązowej medalistki.

W wieczornej sesji finałowej pokazały się także Zuzanna Famulok (szósta na 50 metrów dowolnym) i Klaudia Tarasiewicz (piąta na 400 metrów dowolnym). Z kolei w porannych eliminacjach odpadli Aleksander Styś i Filip Kosiński (50 metrów grzbietowym), Wiktoria Guść (400 metrów dowolnym), Laura Bernat (100 metrów grzbietowym), Kamil Sieradzki i Konrad Zieliński (50 metrów dowolnym) oraz Dawid Wiekiera (200 metrów klasycznym).



Po dwóch dniach rywalizacji w Samorinie biało-czerwoni mają na swoim koncie dziewięć medali – pięć złotych, dwa srebrne i dwa brązowe. Co ciekawe, mistrzostwa Europy do lat 23 odbywają się z inicjatywy prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylii Jędrzejczak, która w lutym 2022 roku podczas posiedzenia zarządu European Aquatics zaproponowała, by wpisać do kalendarza tę imprezę. – Bardzo się cieszę, że ona się odbywa – mówi Jędrzejczak. Po dwóch dniach rywalizacji pływacy z Polski prowadzą w klasyfikacji medalowej, wyprzedzając kadry Niemiec i Belgii.



Rywalizacja w Samorinie zakończy się w sobotę wieczorem.

