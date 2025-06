Barcelona postanowiła. Historyczny moment

Lamine Yamal przedłużył kontrakt z Barceloną do 2031 roku, ale dodatkowo klub ze stolicy Katalonii podjął decyzję, że od przyszłego sezonu nastolatek będzie grał z koszulką z numerem "10" na plecach. To zatem historyczny moment, bo młody Hiszpan dołączy do panteonu gwiazd z Leo Messim na czele.