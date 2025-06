Hubert Hurkacz wycofał się z Wimbledonu! "Nie jest łatwo napisać ten post"

Hubert Hurkacz odniósł kontuzję kolana podczas poprzedniego Wimbledonu. Nie dokończył wówczas meczu drugiej rundy i odpadł z turnieju. Z uwagi na uraz opuścił też igrzyska w Paryżu.

Do gry wrócił w sierpniu, ale nie potrafił ustabilizować formy. Problemy zdrowotne wciąż dawały mu się we znaki. Ostatnio zrezygnował z występu w Halle.

Wrocławianin planował wyleczyć się w pełni, aby w jak najlepszym stanie przystąpić do rywalizacji wimbledońskiej. Niestety - w piątek 27 czerwca sam przekazał fatalną informację.

"Nie jest łatwo napisać ten post. Razem z moim zespołem podjęliśmy decyzję, że w tym roku wycofam się z Wimbledonu. W trakcie przygotowań moje ciało zareagowało - pojawiło się podrażnienie błony maziowej. To część procesu rekonwalescencji po operacji. Teraz potrzebuję odpoczynku i leczenia, muszę posłuchać swojego organizmu. Dziękuję za wszystkie Wasze ciepłe słowa i wsparcie - to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Wrócę niedługo" - czytamy we wpisie Hurkacza.

W pierwszej rundzie rywalem Polaka miał być Billy Harris z Wielkiej Brytanii.