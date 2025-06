Legia ma nowego piłkarza. To czterokrotny mistrz kraju

- Legia była dla mnie oczywistym wyborem. To wielki klub z historią i kibicami, którzy robią wrażenie. Nie musiałem się długo zastanawiać, żeby dołączyć do zespołu. Cieszę się, że tu jestem. Grałem w klubach, gdzie presja na wyniki była duża. Myślę, że tak samo będzie w Warszawie i jestem na to gotowy - powiedział Stojanovic, cytowany w informacji prasowej Legii.

Słoweniec bronił także barw trzech włoskich klubów: Empoli, Sampdorii Genua i Salernitany. W drużynie narodowej rozegrał 66 spotkań.

- Na pewno najlepsza część mojej kariery to gra w reprezentacji, przede wszystkim na ostatnim Euro. Mam doświadczenie z Serie A, ale każdy klub to coś innego. Legia na pewno będzie jedną z najlepszych drużyn w mojej karierze. Będę chciał wnieść do niej charakter. Każdy mecz, każdy trening chcę odbyć na maksimum. Wiem, że kibice są wspaniali i doceniają, kiedy zawodnicy dają z siebie wszystko - dodał piłkarz.

W warszawskim zespole będzie występował z numerem 30.

JŻ, PAP