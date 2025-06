Mistrz ukarany. Wszystko przez... uderzenia batem

20 czerwca Gary Carroll osiągnął jedno z największych zwycięstw w swojej karierze. Mimo że nie był faworytem, poprowadził swojego konia Cercene do zwycięstwa w Coronation Stake podczas Royal Ascot.

O wygranej irlandzkiej outsiderki przesądził błąd taktyczny dżokeja Mickaela Barzalony, który chyba zbyt szybko rozpoczął finisz. Zarigana zdołała na chwilę wyprzedzić Cercene, ale to klacz dosiadana przez Carrolla zachowała więcej sił na ostatnie kilkadziesiąt metrów i to ona wpadła na celownik pół długości przed faworytką.

Niestety, zwycięstwo to nie przyniesie Carrollowi wiele radości. Okazało się, że podczas wyścigu aż ośmiokrotnie uderzył on konia, mimo że dozwolony limit to sześć batów. Wobec tego dżokej został zawieszony na dwa tygodnie. Taki wymiar kary pozwoli mu jednak na wzięcie udziału w kolejnej ważnej rywalizacji - w Oaks. Co więcej, Carrolla ukarano grzywną w wysokości 5800 funtów.

Zwycięstwo Cercene w Royal Ascot można obejrzeć w załączonym materiale: