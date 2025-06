Ogromny pech siatkarza przy piłce meczowej! "To się dobrze nie zakończy"

Do zdarzenia doszło przy piłce meczowej dla Iranu w czwartym secie. Szarifi skoczył do bloku, ale źle wylądował i od razu z grymasem bólu osunął się na parkiet. Niemal natychmiast pojawiły się przy nim fizjoterapeuci, a po chwili koledzy z drużyny znieśli go z boiska.

- To się dobrze nie zakończy. Gdyby tylko trochę coś pokręcił, to by się tak nie trzymał. Wiemy, że uprawiając sport, tego typu sytuacje się przytrafiają - powiedział komentujący to spotkanie Maciej Jarosz.

- To może być bardzo poważna kontuzja niestety. Skręcenie kostki to taki banał w siatkówce, ale to było coś więcej. Ten przeprost był naprawdę ogromny - dodał Adam Romański.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Iranu 3:1.