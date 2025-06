Przewodnik Kibica - Wimbledon 2025

Wimbledon to coś więcej niż sportowe wydarzenie. Turniej w Londynie jest wielkim świętem tradycji, elegancji i najwyższej tenisowej klasy. Każda edycja zmagań przy Church Road przyciąga uwagę kibiców z całego świata.

Kanały z rodziny Polsatu Sport pokazują Wimbledon nieprzerwanie od 2000 roku, a standard obsługi medialnej rośnie z każdą edycją. Tak będzie także w tym roku.

Na fanów czekają setki godzin transmisji prosto z Londynu, program studyjny, podcast “Halo tu Wimbledon”, materiały na stronie polsatsport.pl czy w naszych mediach społecznościowych.

W tym roku Polsat Sport przygotował na Wimbledon również kompendium wiedzy w postaci Przewodnika Kibica. W środku znajdziecie wiele wartościowych materiałów: wywiady, teksty, analizy, sylwetki zawodników czy najważniejsze informacje o turnieju. Wszystko, co potrzebne, by śledzić rywalizację na obiektach All England Lawn Tennis and Croquet Club!

