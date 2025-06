Reprezentant spróbuje swoich sił w Polsce! Kolejny transfer do PlusLigi

Przez ostatnie trzy sezony Tille reprezentował Berlin Recycling Volleys, z którym trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Niemiec, Puchar i Superpuchar Niemiec. Wraz z drużyną dwukrotnie dotarł do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jest jednym z czołowych rozgrywających reprezentacji Niemiec.

Gra w olsztyńskim zespole będzie dla niego debiutem na parkietach PlusLigi. Klub poinformował, że kontrakt został podpisany na dwa lata.

"Moim sportowym celem na najbliższy sezon jest oczywiście awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Od zawsze marzyłem, żeby zagrać w tych rozgrywkach, a może nawet sięgnąć po tytuł - również w PlusLidze. Minimum, o którym myślę, to awans do półfinału, ale wierzę, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej" - stwierdził Tille.

Wcześniej klub informował, że przed nowym sezonem do składu dołączyli: Karol Borkowski i Paweł Halaba (obaj przyjmujący) oraz Seweryn Lipiński (środkowy).

Z zespołu odeszli natomiast Daniel Gąsior (atakujący), Kamil Szymendera (przyjmujący), Manuel Armoa (przyjmujący), Eemi Tervaportti (rozgrywający), Karol Jankiewicz (rozgrywający), Szymon Jakubiszak (środkowy) i Nicolas Szerszeń (przyjmujący).

Olsztynianie zakończyli minione rozgrywki ekstraklasy na dziewiątym miejscu.

