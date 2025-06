Sensacyjny pomysł na selekcjonera reprezentacji! Kandydat zabrał głos

Kto zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski? To pytanie od dłuższego czasu zadają sobie kibice, eksperci oraz dziennikarze w naszym kraju. Co chwila pojawiają się mniej lub bardziej realne sugestie. Do tych sensacyjnych dotarł Przegląd Sportowy Onet, który informuje, że faworytem do przejęcia kadry stał się Jerzy Brzęczek. Ale to jeszcze nie koniec!