Transmisje z Wimbledonu w kanałach Polsat Sport i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go

Kanały Polsat Sport oraz portal Polsatsport.pl pokażą spotkania z 18 kortów, a transmisje dostępne będą także w streamingu Polsat Box Go. Specjalnie z myślą o Wimbledonie do grona komentatorów Polsatu Sport dołącza były trener Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek – Tomasz Wiktorowski, a ekspertami w studiu będą m.in. triumfator Wimbledonu Łukasz Kubot, tenisistki Alicja Rosolska i Paula Kania czy światowej klasy trener Maciej Synówka.

To już 138. edycja najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Od 2000 roku Wimbledon pokazuje Polsat Sport, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Ćwierćwiecze Polsatu Sport to zatem jednocześnie 25 lat transmisji Wimbledonu w Polsce. Oprawa medialna tegorocznej edycji będzie jak zawsze wyjątkowa.



Kilkaset godzin transmisji, specjalny wysłannik do Londynu oraz gwiazdy w studiu i przy mikrofonach



Wiodące kanały telewizyjne dla tegorocznego Wimbledonu to Polsat Sport 1 i nadający bez reklam Polsat Sport Premium 1. To w nich o godzinie 11:00 audycją „Halo tu Wimbledon” rozpoczynać się będzie każdy turniejowy dzień. Nazwa programu nawiązuje do legendarnego komentatora Bohdana Tomaszewskiego, który tymi słowami przez kilkanaście lat witał się z widzami przy kolejnych edycjach najsłynniejszego turnieju tenisowego świata. O godzinie 12:00 na obydwu wymienionych kanałach startować będzie Kronika Wimbledonu, a od godziny 13:00 nadawać będzie wielogodzinny program studyjny, w którym dyskusje podążać będą za bieżącymi wydarzeniami na kortach. Gospodarze programu to Jerzy Mielewski, Aleksandra Szutenberg, Paulina Czarnota-Bojarska i Filip Gawęcki. Grono ekspertów otwiera triumfator Wimbledonu w grze podwójnej, Łukasz Kubot. Oprócz niego w studiu gościć będą także znakomite tenisistki, Alicja Rosolska i Paula Kania, a także wiele innych osobistości ze świata sportu, takich jak Andrzej Person, Olgierd Kwiatkowski, Radosław Szymanik czy Jakub Nijaki. Fachowe interaktywne analizy meczowe, prezentowane w tym roku na gigantycznej ścianie wizyjnej, przeprowadzi światowej klasy trener, Maciej Synówka. W Londynie przez cały czas trwania Wimbledonu pracować będzie reporter Tomasz Lorek, którego relacje i wywiady zasilą dyskusje w studiu oraz przegląd najświeższych informacji. Imponujące jest także grono komentatorów, do którego dołącza były trener m.in. Igi Świątek i współautor jej największych sukcesów – Tomasz Wiktorowski. Oprócz niego przy mikrofonach pracować będą cenieni, Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Krzysztof Wanio, Marcin Muras, Filip Gawęcki, Radosław Spiak, Michał Krogulec, Adam Romański, Maciej Łuczak i Dawid Żbik.



Transmisje z 18 kortów Wimbledonu w kanałach Polsat Sport, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go



Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 to kanały, które pokażą mecze z udziałem Polaków oraz te najmocniej obsadzone, jakie odbywają się na korcie centralnym. Polsat Sport 2 będzie transmitował mecze z kortu numer 1, Polsat Sport 3 pokaże spotkania rozgrywane na korcie numer 2, a Polsat Sport Fight skoncentruje się na wydarzeniach z kortu numer 3. Pojedynki rozgrywane na kortach numer 8, 12, 14, 17 i 18 można oglądać na pięciu pozostałych kanałach Polsat Sport Premium. Mecze odbywające się na kortach numer 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 i 16 dostępne będą na Polsatsport.pl. Cały turniej tradycyjnie oglądać można też w streamingu Polsat Box Go. Szeroko o Wimbledonie informować będą także social media Polsatu Sport, gdzie kibice znajdą infografiki na temat nadchodzących transmisji czy interesujących statystyk, zakulisowe materiały wideo z Londynu i warszawskiego studia, przewidywania ekspertów oraz wywiady i informacje.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl