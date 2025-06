Walka Topurii z Oliveirą wyłoni nowego mistrza kategorii lekkiej. Wcześniej tytuł ten posiadał Islam Makaczew, jednak zwakował go i przeniósł się do wagi półśredniej. Niepokonany "El Matador" wcześniej dzierżył pas w dywizji piórkowej, ale zdecydował się pójść kilka kilogramów do góry. Z kolei Brazylijczyk był już mistrzem w lekkiej, a z tronu zepchnął go właśnie Makaczew.

Do czwartej obrony pasa kategorii muszej stanie Alexandre Pantoja. Przeciwnikiem 35-latka z Rio de Janeiro będzie Kai Kara-France, który co ciekawe dwie z ostatnich trzech walk kończył porażkami. Chwilę przed tym pojedynkiem inne starcie w dywizji muszej. Były pretendent do pasa Brandon Royval zmierzy się z pierwszym birmańskim zawodnikiem UFC Joshuą Vanem.

Interesująco zapowiada się pojedynek w dywizji lekkiej pomiędzy Beneilem Dariushem a Renato Moicano. Pierwszy ma na rozkładzie wygraną z Mateuszem Gamrotem, drugi zaś z Polakiem zna się z mat American Top Team. Kartę główną rozpocznie starcie uzdolnionych Paytona Talbotta z Felipe Limą.

Karta główna UFC 317

70.3 kg.: Ilia Topuria (16-0) vs Charles Oliveira (35-10) - o pas wagi lekkiej

56.7 kg.: Alexandre Pantoja (29-5) vs Kai Kara-France (25-11) - o pas wagi muszej

56.7 kg.: Brandon Royval (17-7) vs Joshua Van (14-2)

70.3 kg.: Beneil Dariush (22-6-1) vs Renato Moicano (20-6-1)

61.2 kg.: Payton Talbott (9-1) vs Felipe Lima (14-1)

Gala UFC 317 w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

IM, Polsat Sport