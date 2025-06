Pegula ma za sobą dopiero dwa mecze w zmaganiach za naszą zachodnią granicą. Trzecia rakieta świata otrzymała od organizatorów niemieckiej imprezy wolny los, dzięki czemu rozpoczęła grę dopiero od drugiej rundy. Na swojej drodze do półfinału Amerykanka pokonała Katerinę Siniakovą i Emmę Navarro.

Noskova musiała natomiast rozegrać trzy mecze, by zapewnić sobie awans do półfinału międzynarodowej rywalizacji. Naprzeciwko Czeszki do tej pory stanęły Ajla Tomljanovic, Donna Vekic oraz Mirra Andriejewa. Tylko druga z wymienionych zawodniczek była w stanie wygrać seta przeciwko Noskovej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Linda Noskova na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport