Wyjątkowy gość w szatni siatkarzy. To najlepszy piłkarz XXI wieku

Podopieczni trenera Gianlorenzo Blenginiego w drugim tygodniu Ligi Narodów siatkarzy rywalizują na własnym terenie, w Burgas. Bułgarzy mają już za sobą jedno spotkanie (wygrane 3:0 z Japonią), a w piątek (27 czerwca) zmierzą się w drugim starciu ze Słowenią.

Przed tym meczem siatkarzy odwiedził wyjątkowy gość: Dimitar Berbatow, określany w ojczyźnie mianem najlepszego bułgarskiego piłkarza XXI wieku. Dwukrotny mistrz Anglii, dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów i król strzelców Premier League podkreślił, że do sukcesu nie ma drogi na skróty i każdy sportowiec musi dawać z siebie wszystko każdego dnia.

- Będę miał okazję obejrzeć wasz mecz ze Słowenią. Wiem, jak to jest być na waszym miejscu. Odnieśliście wielkie zwycięstwo nad Japonią, ale wiem również, że dla sportowca każdy mecz powinien być równie ważny. Większość z was to młodzi ludzie i mam szczere nadzieje, że macie ambicje, aby rozwijać się każdego dnia, byście mogli po zakończeniu kariery powiedzieć, że swoje szanse wykorzystaliście w maksymalny sposób. Liczę na to, że wasze ambicje są dużo większe od waszych obaw - zaznaczył Berbatow, cytowany przez Sportal.bg.

Zawodnik, który był siedmiokrotnie wybierany Piłkarzem Roku w Bułgarii, dodał również, że jednym z najważniejszych elementów dla zawodowego sportowca jest trening. To właśnie podczas codziennych zajęć wykuwana jest forma, która później znajduje odzwierciedlenie podczas meczów o stawkę.

- W Monaco miałem okazję współpracować z trenerem Claudio Ranierim. To był szaleniec! Kazał nam biegać, biegać i jeszcze raz biegać dosłownie każdego dnia. Wymiotowaliśmy ze zmęczenia, ale byliśmy znakomicie przygotowani i graliśmy naprawdę dobrze. To normalne, że trzeba od siebie wymagać coraz więcej. Mam nadzieję, że zrozumiecie to teraz, a nie wtedy, gdy będzie za późno. Trener jest po to, by pomóc wam w tym, co robicie - podkreślił Berbatow.

Siatkarska reprezentacja Bułgarii po pięciu rozegranych spotkaniach ma na koncie 8 punktów za 3 zwycięstwa i 2 porażki.