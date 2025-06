Drużyna Winiarskiego z kolejnym zwycięstwem. Seria Iranu przerwana.

W pierwszym secie obie ekipy prowadziły wyrównaną grę, choć zazwyczaj to jedna z nich wychodziła na kilkupunktowe prowadzenie. Premierową partię przyćmiła jednak smutna sytuacja z udziałem irańskiego przyjmującego.

Cała sytuacja miała miejsce przy stanie 19:23 w pierwszym secie spotkania. Piłka uderzona przez niemieckiego zawodnika odbiła się po bloku daleko poza obszar szóstej strefy boiska Irańczyków, a za nią pobiegł właśnie przyjmujący – Ehsan Daneshdoust. Zawodnik bohatersko podbił piłkę, co pozwoliło kontynuować akcję, ale przypłacił interwencję własnym zdrowiem.

ZOBACZ TAKŻE: Niemcy pokonani! Polscy siatkarze plażowi zagrają w półfinale

Arbiter natychmiast przerwała grę widząc potrzebującego pomocy medycznej przyjmującego. Zawodnik długo zwijał się z bólu, a fizjoterapeuta Irańczyków dużo uwagi poświęcał stawowi kolanowemu, który wyraźnie ucierpiał w zderzeniu z bandą. Z pomocą kolegów z zespołu Daneshdoust został zniesiony z boiska i nie kontynuował już gry.

Irańczycy powrócili jednak do gry zgarniając kilka punktów z rzędu. To jednak nie wystarczyło i to podopieczni Winiarskiego zgarnęli seta na swoje konto. W drugim secie z kolei kadra trenera Roberto Piazzy sprawiła się znacznie lepiej i wyrównała stan gry.

Najciekawsza była trzecia partia, gdy Irańczycy mieli otwartą drogę do wyjścia na prowadzenie. Azjatycki kraj prowadził już 24:21, ale po błędach w serwisie i ataku zrobiło się nagle 24:24. W ofensywie odnaleźli się wówczas Erik Rohrs i Filip John, co oznaczało, że to Niemcy byli o seta od zwycięstwa.

W czwartej partii Niemcy dokończyli już dzieła za sprawą Johna, Rohrsa i Tobiasa Branda. Po drugiej stronie z dobrej strony pokazali się Esfandiar i Saadat, ale to było zbyt mało na wyraźnie rozpędzonych podopiecznych trenera Michała Winiarskiego. Niemiecka kadra dopisywała do swojego konta kolejne trzy punkty, które mogą być niezwykle cenne w kontekście udziału w finałowym turnieju Ligi Narodów.

Dla Irańczyków z kolei była to pierwsza od dłuższego czasu porażka. Wcześniej odnotowali oni serię bez przegranej pokonując kolejno Ukrainę, Serbię oraz Argentynę.

Niemcy – Iran 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22)

Polsat Sport