"Dyskryminacja i niesprawiedliwość". Siatkarki wykluczone z Final Four!

Wykluczenie Kuby z turnieju Konfederacji Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej i Regionu Karaibów (NORCECA) może mieć poważne konsekwencje. Zmagania, które w dniach 16-21 lipca odbędą się w portorykańskim mieście Manati, dają punkty do światowego rankingu, które z kolei mogą przełożyć się na awans (lub jego brak) do Igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów w Santo Domingo w 2026 roku.

Kubańska federacja siatkarska jest przekonana, że wiz odmówiono jej członkom z czysto politycznych względów. Portoryko jest bowiem terytorium zorganizowanym nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych o statusie "wspólnoty".

"Ambasada Stanów Zjednoczonych w Hawanie odmówiła przyznania wiz wszystkim 16 członkom delegacji, która miała wylecieć na Final Four turnieju Konfederacji Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej i Regionu Karaibów (NORCECA). Wśród nich było 12 zawodniczek, dwóch trenerów, kierownik drużyny oraz sędzia. Procedura ta, wbrew zobowiązaniom, wynikającym z odpowiedzialności przyjmowanej przez kraje-gospodarzy międzynarodowych imprez sportowych, uniemożliwia Kubie wzięcia udziału w zawodach, które są częścią ścieżki kwalifikacyjnej do Igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów i które dają punkty w światowym rankingu. Jest to dyskryminujące i niesprawiedliwe stanowisko, obce zasadom sportowej rywalizacji, które pogłębia to, co już wydarzyło się wobec przedstawicieli innych dyscyplin i zwiększa niepewność co do tego, jak jeszcze może postępować kraj, który będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich w 2028 roku" - czytamy w oświadczeniu kubańskiej federacji.

Organizatorzy turnieju podjęli ponoć próby wstawienia się za kubańską delegacją, ale nie zmieniło to decyzji amerykańskiej ambasady. Reprezentacja Kuby zostanie więc w Final Four (w którym są już zespoły Meksyku, Kostaryki i Portoryko) zastąpiona przez Trynidad i Tobago.