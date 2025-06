Przed ekipą Panthers Wrocław kolejny mecz w ramach fazy grupowej prestiżowych rozgrywek European League of Football. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska w sobotnie popołudnie zagra na wyjeździe z węgierskim Fehervar Enthroners. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz Polsacie Box Go.