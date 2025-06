Katarzyna Niewiadoma znów najlepsza. Na ten tytuł czekała od dziewięciu lat

Zwyciężczyni ubiegłorocznego Tour de France wygrała po 50-kilometrowej samotnej ucieczce, wyprzedzając o ponad dwie minuty broniącą tytułu z Płocka Dominikę Włodarczyk (UAE Team ADQ).

Brązowy medal, ze stratą już ponad siedmiu minut, wywalczyła koleżanka klubowa Niewiadomej, Agnieszka Skalniak-Sójka, która w czwartek wygrała z nią w jeździe indywidualnej na czas, zdobywając trzeci tytuł mistrzowski w tej konkurencji.

Na czwartym miejscu do mety dojechała Malwina Mul (Mat Atom Deweloper Wrocław), co zapewniło jej złoty medal w kategorii do lat 23.

Niewiadoma startowała na doskonale znanym sobie terenie. Jest wychowanką trenera Zbigniewa Klęka z organizującego mistrzostwa klubu Krakus Swoszowice.

Zawodniczki ścigały się na najtrudniejszej od wielu lat górzystej pętli wokół Dobczyc (135 km), z przewyższeniem 2448 m. W niedzielę na dystansie 202 km (przewyższenie 3653 m) ścigać się będą mężczyźni, na czele z innym wychowankiem Krakusa Swoszowice Rafałem Majką.