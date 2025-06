Mistrzowie olimpijscy nie pozostawili wątpliwości! Potentat zagroził, ale nawet nie urwał seta

Pierwszy set zaczął się od prowadzenia Francji, która nie oddawała inicjatywy rywalom aż do samej końcówki. Na środku zaskakiwali również Mousse Gueye i Francois Huetz, z których usług chętnie korzystał Amir Tizi-Oualou. Doświadczeniem swoich młodszych kolegów wspierał Trevor Clevenot, a na prawym skrzydle wspomagał go Theo Faure. Od stanu 16:21 do gry wrócili Słoweńcy i zdołali doprowadzić do wyniku 22:22. Po drugiej stronie prym wiódł Rok Mozic, ale to było zbyt mało, aby przechylić szalę na swoją korzyść. Słoweńcy, mimo bohaterskiego powrotu, przegrali premierową partię 23:25.

Drugi set miał podobny przebieg, z tym zastrzeżeniem, że Słoweńcy byli jeszcze bliżej wyrównania stanu gry, bowiem kilkukrotnie mieli już piłki setowe. Bohaterem tej partii okazał się jednak Francuz - Antoine Brizard. Świetna dyspozycja rozgrywającego zaowocowała dwoma asami serwisowymi i zamknięciem drugiego seta na korzyść „Trójkolorowych”.

W trzeciej partii Słowenia prowadziła przez większość czasu, ale nie była to przewaga, która pozwalałaby na spokojne doprowadzenie seta do końca. W szeregach Francuzów wyróżniali się Tizi-Oualou oraz Faure. Słoweńcy nie potrafili dobić się do boiska rywala, a Francja z kolei skwapliwie wykorzystywała wszystkie kontry. W końcówce od stanu 22:20 zrobiło się nagle 22:23 i zawodnicy z górskiego kraju mieli spore kłopoty. Jeszcze na finiszu pomylili się Toncek Stern, a piłkę w aut z drugiej linii wyrzucił Rok Mozic.

Słowenia - Francja 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)

PI, Polsat Sport