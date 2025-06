Polscy siatkarze "ofiarami" bezwzględnego regulaminu! Aż trudno w to uwierzyć

Mecz z Kanadą dostarczył wielu emocji. Już pierwszy set pokazał, że Polacy nie będą mieć łatwego zadania w starciu z Kanadą, która wygrała 32:30. W drugiej partii Biało-Czerwoni zostali stłamszeni przez rywala, czego dowodem porażka 14:25. Losy meczu odwróciły się w trzeciej odsłonie, w której ekipa Grbicia triumfowała wyraźnie 25:17. Z kolei czwarty set to znowu emocjonująca wymiana. Nasi siatkarze poszli za ciosem i wygrali 25:23. W tie-breaku okazali się lepsi 15:13.

Dzięki tej wygranej Polacy nadal się w ścisłej czołówce tabeli Ligi Narodów. Bilans Biało-Czerwonych to pięć zwycięstw i jedna porażka. Niestety, zwycięstwo z Kanadą nie miało większego wpływu na ranking FIVB.

W nim Polska nadal jest liderem, ale po starciu z Kanadą wzbogaciła się o symboliczną 0,01 pkt. A to dlatego, że rywal był znacznie niżej notowany (11. miejsce). Ranking FIVB jest aktualizowany po każdym oficjalnym meczu reprezentacji, a liczba otrzymanych punktów jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wspomniana klasa przeciwnika czy ranga zawodów. Im wyższa pozycja w klasyfikacji, tym więcej można stracić niż zyskać, o czym przekonują się wicemistrzowie olimpijscy.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Narodów siatkarzy 2025. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Warto podkreślić, że po porażce z Włochami nasi siatkarze stracili aż 8,49 pkt. W rankingu są liderem z dorobkiem 400,47 pkt i wciąż sporą przewagą nad Francją oraz wspomnianą Italią.

Regulamin rankingu FIVB jest zatem bezwzględny dla drużyn z czołówki w momencie rywalizacji ze znacznie niżej notowanymi przeciwnikami. Każda wpadka może sporo kosztować, a to z kolei ma duży wpływ na rozstawienie w takich turniejach jak mistrzostwa Europy i świata. Ranking odgrywa również niebagatelną rolę podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, ponieważ w przypadku braku awansu, to właśnie on decyduje o przepustce.

Najbliższe spotkanie w Lidze Narodów polscy siatkarze zagrają 29 czerwca z USA.

Czołówka rankingu FIVB po meczu Polska - Kanada:

1. Polska 400,47 pkt

2. Francja 354,45 pkt

3. Włochy 354,41 pkt

4. USA 349,17 pkt

5. Słowenia 336,28 pkt

6. Brazylia 325,10 pkt

7. Japonia 322,92 pkt

8. Niemcy 265,69 pkt

9. Kuba 264,07 pkt

10. Argentyna 259,29 pkt