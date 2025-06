Liga Narodów siatkarzy 2025: Polska - USA. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze rywalizację w VNL 2025 rozpoczęli w mieście Xi’an w Chinach. Wygrali tam kolejno 3:1 z Holandią, 3:1 z Japonią, 3:0 z Turcją i 3:0 z Serbią. Rywalizację w Chicago rozpoczęli od porażki 2:3 z Włochami, ale w drugim spotkaniu wygrali z Kanadą 3:2.

Amerykanie zainaugurowali zmagania w Rio de Janeiro, gdzie grali w kratkę. Na początek sensacyjnie ulegli Ukrainie 0:3, później pokonali 3:2 Iran, by w kolejnym meczu ulec 1:3 Słowenii, a na zakończenie wygrać 3:1 z Kubą. W Chicago pokonali 3:2 reprezentację Chin oraz 3:0 Kanadę.

W dotychczasowej historii rywalizacji w Lidze Narodów reprezentacja Polski grała ze Stanami Zjednoczonymi już dziewięć razy - pięć meczów wygrali Polacy, cztery Amerykanie. Najważniejsze z tych spotkań rozegrano 23 lipca 2023 roku w Ergo Arenie w Gdańsku - w finale tamtej edycji Polska pokonała USA 3:1. Rok wcześniej w Bolonii Amerykanie wygrali w trzech setach w półfinale VNL 2022. Również 3:0 reprezentacja USA wygrała w turnieju finałowym pierwszej edycji Ligi Narodów 2018 w Lille. Pozostałe konfrontacje obu drużyn rozegrano w fazie interkontynentalnej.

Mecze Polaków z Amerykanami w ostatnich kilkunastu latach urosły do rangi siatkarskich klasyków. Obie drużyny stworzyły wiele niezapomnianych widowisk, które przeszły do historii tej dyscypliny. W 2012 roku Polacy wygrali 3:0 w finale Ligi Światowej w Sofii. W 2014 roku w drugiej fazie grupowej MŚ drużyna trenera Stephane Antigi przegrała w Łodzi z USA 1:3 i była to jedyna porażka w marszu po złoty medal. Amerykanie byli wyraźnie lepsi w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Rok 2018 przyniósł epickie starcie w półfinale mistrzostw świata - w Turynie podopieczni trenera Vitala Heynena wygrali 3:2. Ćwierćfinał MŚ 2022 w Gliwicach to również wygrana Polaków 3:2. Rok później obie drużyny rozegrały wspomniany wcześniej finał VNL 2023, zakończony sukcesem reprezentacji Polski. Wreszcie niezapomniane starcie w półfinale igrzysk olimpijskich Paryż 2024, w którym drużyna trenera Nikoli Grbicia pokonała rywali 3:2. Kto będzie górą w meczu VNL 2025 w Chicago?

Kiedy mecz Polska - USA w siatkówce?

Transmisja meczu Polska - USA w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę 29 czerwca o godzinie 2.15.