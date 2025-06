Powtórka finału z 2023 roku! Kto zagra o złoto ME koszykarek?

Obydwa półfinałowe mecze w Pireusie były bardzo wyrównane. Francuzki prowadziły przez drugą i większość trzeciej kwarty. Hiszpanki wygrały jednak trzecią część 18:8, niwelując przewagę rywalek i w ostatniej uzyskały kilkupunktowe prowadzenie. Na 16 sekund przed końcem najbardziej doświadczona, 35-letnia Alba Torrens, dwukrotna mistrzyni Europy (2013 i 2017), srebrna medalistka MŚ (2014) i igrzysk (2016) przy prowadzeniu Hiszpanii 63:62 wykorzystała obydwa wolne. To pozwoliło utrzymać wygraną do końca. 19-letnia środkowa Awa Fam zdobyła 21 pkt i miała dziewięć zbiórek dla podopiecznych trenera Miguela Mendeza.

Włoszki, które po raz ostatni w półfinale zagrały 30 lat temu, nie przestraszyły się niepokonanych od dwóch lat Belgijek. W czwartej kwarcie miały serię 15:0 i na cztery minuty przed końcem spotkania, po akcji Loreli Cubaj, prowadziły 58:57. Potem były remisy 60:60, 62:62. Przechwyt i punkty Martiny Fassiny dały koszykarkom z Italii prowadzenie 64:62 na 27 s przed końcem. Za trzy punkty trafiła w odpowiedzi Antonia Delaere, a rzut Constanzy Verony zza linii 6,75 m był niecelny. Faulowana belgjska środkowa Kyara Lyskens trafiła jeszcze wolny i to obrończynie tytułu cieszyły się z awansu do finału.

Półfinalistki zapewniły sobie wcześniej awans do MŚ 2026 w Niemczech, a o ostatni bilet na mundial zmierzą się w niedzielę Litwa z Turcją, choć przegrały swoje mecze i zagrają o siódme miejsce. Awans do czempionatu globu uzyska pięć najlepszych zespołów z Eurobasketu, a ponieważ udziału w MŚ są już pewne Czechy (zwycięzca prekwalifikacji) i Niemcy (gospodarz), które rywalizować będą o piątą lokatę, to miejsce uzyska kolejna drużyna - siódma.

Reprezentacji Polski, mistrza kontynentu z 1999 roku, zabrakło w czempionacie piąty raz z rzędu. Mistrzostwa odbywają się po raz pierwszy w czterech krajach: Grecji (Pireus), Czechach (Brno), Niemczech (Hamburg) i Włoszech (Bolonia).

Wyniki ME koszykarek: półfinały: Francja - Hiszpania 64:65 (18:18, 20:13, 8:18, 18:16) Najwięcej punktów: dla Francji - Valeriane Ayayi 19, Migna Toure 14; dla Hiszpanii - Awa Fam 21, Alba Torrens 12. Belgia - Włochy 66:64 (17:20, 23:13, 17:10, 9:21) Najwięcej punktów: dla Belgii - Emma Meeseman 15, Julie Vanloo 15, Julie Allemand 11; dla Włoch - Lorela Cubaj 16, Martina Fassina 11, Cecilia Zandalasini 11. mecze o miejsca 5-8: Litwa - Czechy 76:81 (17:19, 17:23, 26:21, 16:18) Turcja - Niemcy 73:93 (15:23, 13:27, 24:23, 21:20) mecze w niedzielę: o 7. miejsce: Litwa - Turcja (godz. 10.45) o 5. miejsce: Czechy - Niemcy (13.30) o 3. miejsce: Włochy - Francja (16.30) finał: Belgia - Hiszpania (19.30).

RM, PAP