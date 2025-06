Rekordy Polski Tarasiewicz, fantastyczny start polskich pływaków. Wygrali klasyfikację medalową!

Co ciekawe, ten rezultat mógł być jeszcze sporo lepszy, bo aż cztery starty reprezentantów Polski w sobotę zakończyły się czwartymi miejscami, w tym dwukrotnie dosłownie ocierając się o podium. Kamil Sieradzki na 100 metrów dowolnym oraz Dawid Wiekiera na 100 metrów klasycznym do trzeciej lokaty stracili po cztery setne sekundy! Nieco dalej była, także czwarta, Joanna Świątek na 50 metrów motylkowym. Tuż za podium start zakończyła tez sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem dowolnym w składzie Ksawery Masiuk, Kamil Sieradzki, Justina Kozan i Zuzanna Famulok. W połowie dystansu, po świetnym wyścigu Sieradzkiego, Polacy byli na prowadzeniu, później Kozan spadła na drugie miejsce, a Famulok przegrała brązowy medal na ostatniej pięćdziesiątce.



Najważniejsze jednak, że mieliśmy też ostatniego dnia wspaniałe starty medalowe. Jako pierwsza z Polek tego dnia na podium stanęła Klaudia Tarasiewicz, która w czwartek mistrzostwa rozpoczęła od pobicia rekordu Polski Otylii Jędrzejczak. Tym razem pływaczka MKP Szczecin spisała się wyśmienicie na dystansie 1500 metrów, zdobywając srebrny medal i bijąc najstarszy widniejący w tabelach rekord Polski, należący od 2000 roku do Magdaleny Dyszkiewicz. Od dzisiaj rekordzistką jest Tarasiewicz z wynikiem 16:26.58, lepszym o prawie cztery sekundy.



To nie koniec sobotnich srebrnych medali, bo niespełna pół godziny później swój czwarty krążek w Samorinie wywalczyła grzbiecistka Adela Piskorska. Zawodniczka AZS UMCS Lublin do złotych krążków na 100 metrów stylem grzbietowym i ze sztafety 4x100 metrów zmiennym oraz do srebrnego na 50 grzbietowym dołożyła kolejne srebro, tym razem na 200 metrów grzbietowym. Do złotego medalu zabrakło zaledwie dwudziestu dwóch setnych sekundy.



Jak spisali się ostatniego dnia mistrzostw pozostali Polacy? Aleksander Styś był szósty w finale stu metrów grzbietowym, a Paweł Uryniuk piąty na pięćdziesiąt motylkowym. Pozostali– Julia Maik i Wiktoria Piotrowska (50 metrów motylkowym), Aleksandra Knop (200 metrów grzbietowym), Zuzanna Famulok, Justina Kozan, Wiktoria Guść i Julia Maik (100 metrów dowolnym), Ksawery Masiuk i Filip Kosiński (100 metrów grzbietowym), Dominik Dudys i Konrad Zieliński (100 metrów dowolnym), Kacper Czapla i Michał Chmielewski (50 metrów motylkowym) i Filip Suchański (200 metrów zmiennym) – nie przebrnęli przez eliminacje.



W sumie zatem polska ekipa wywalczyła w Samorinie aż jedenaście medali – złote zdobyli Adela Piskorska, Zuzanna Famulok, Dawid Wiekiera i Adrian Jaśkiewicz w sztafecie 4x100 zmiennym, Ksawery Masiuk na 50 grzbietowym, Piskorska na 100 grzbietowym, Krzysztof Chmielewski na 200 motylkowym i Justina Kozan na 400 zmiennym, srebrne Klaudia Tarasiewicz na 800 i 1500 dowolnym, Piskorska na 50 i 200 grzbietowym, a brązowe Wiekiera na 50 klasycznym) i Kozan na 200 dowolnym).

Informacja prasowa