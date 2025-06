Świetny dzień dla ORLEN Rally Team, mordercze warunki w Grecji

Dobiegł końca długi, trwający już od wczoraj etap legendarnego „Rajdu Bogów”. Większość dystansu trzeba było pokonać w piątek. Zadaniem było dotarcie z Loutraki do Lamii, głównej bazy zawodów, a po drodze walka na sześciu próbach.



Warunki towarzyszące rywalizacji potwierdziły renomę greckiej rundy mistrzostw świata, nie bez przyczyny nazywanej „europejskim Safari”. Wymagające odcinki, pełne nie tyle kamieni, co głazów mogących z łatwością uszkodzić oponę czy zawieszenie, gęsty kurz oraz ekstremalne wręcz temperatury dochodzące do 40 stopni Celsjusza mocno dały się we znaki uczestnikom siódmej odsłony sezonu.

Kajetanowicz i Szczepaniak doskonale wiedzieli gdzie zaatakować. Jednocześnie świetnie wychwytywali miejsca, w których samochód musiał otrzymać chwilę wytchnienia. Szczególnie dobrze przejechali trzy poranne oesy, wygrywając dwa z nich. Później mogli czerpać korzyść z wypracowanej przewagi, pozwalającej na trochę rozważniejszą, co nie oznacza wolną, jazdę. Umiejętnie dobierane tempo na kolejnych próbach i zwycięstwo podczas OS7 pozwoliły duetowi ORLEN Rally Team zachować wywalczoną wcześniej pozycję liderów WRC2 Challenger. Przewaga nad kolejną załogą wynosi ponad minutę. Polacy są również na bardzo wysokim, drugim miejscu w WRC2 oraz dziesiątym w klasyfikacji generalnej.



– Jesteśmy na mecie piątkowego etapu. 14 godzin w „samochodowej saunie” na trudnych odcinkach specjalnych z tętnem powyżej 170 – myślę, że to jest coś, co na pewno mocno utkwi mi w pamięci. Na pewno czuje to też moje ciało. Cieszę się, że jesteśmy na czele tabeli WRC2 Challenger. Jechało mi się dobrze, miałem przyjemność z jazdy, chociaż nie jest to łatwe w takich warunkach. To szalenie wymagający rajd dla opon, wiedzieliśmy o tym przed nim, ale dopiero tutaj przekonaliśmy się, jak niszczy je ta agresywna nawierzchnia. Przegrzewa się bieżnik i wręcz odpada, więc zarządzanie ogumieniem będzie ważne również jutro i w niedzielę, bo mamy określone limity. Walka jest bardzo zacięta. Dziś samochód przywieźliśmy do serwisu w Lamii, a ruszaliśmy z Loutraki, wczoraj jeździliśmy w Atenach - więc tak sobie „zwiedzamy” Grecję. Natomiast, powiem szczerze - na takie wakacje nie zabrałbym rodziny – przekazał na koniec etapu Kajetan Kajetanowicz.



W sobotnim programie widnieje sześć odcinków specjalnych i kolejna porcja ponad 120 kilometrów. Powtarzane będą próby Pavliani, jedna z ikon Rajdu Akropolu (24,58 km), Karoutes (19,48 km) oraz Inohori (17,66 km). Załogi ruszą do walki już o godzinie 7:22 polskiego czasu.

Rajd Akropolu 2025 – nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS 7:



1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) 1:28:49,2

2. Prokop/Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) +1:05,1

3. Cachón/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +1:52,9

4. Sarrazin/Roche (Citroën C3 Rally2) +1:53,4

5. B. Bulacia/Morales (Toyota GR Yaris Rally2) +2:25,3

6. Joona/Vaaleri (Škoda Fabia RS Rally2) +3:15,8

7. Virves/Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +3:22,5

8. Linnamäe/Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) +3:27,6

9. Daprà/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +4:16,1

10. Schwarz/Ettel (Toyota GR Yaris Rally2) +4:26,0

