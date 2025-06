Ten siatkarz imponuje warunkami fizycznymi! W przyszłym sezonie zagra w Zawierciu

Adrian Markiewicz (rocznik 2002) to środkowy, który wyróżnia się warunkami fizycznymi (213 cm wzrostu). Już w 2021 roku podpisał wieloletni kontrakt z klubem z Zawiercia, ale trzy lata spędził na wypożyczeniu. Grał na zapleczu PlusLigi w PSG KPS Siedlce i KS Lechia Tomaszów Mazowiecki, a później trafił do Jastrzębskiego Węgla, z którym w 2024 roku wywalczył mistrzostwo Polski.

Zobacz także: Argentyński siatkarz wraca na polskie parkiety! W przeszłości już grał w tym klubie

– Pokora to słowo, które chyba najlepiej opisuje Adriana Markiewicza, bo doskonale rozumie swoją rolę w zespole. Ciężko pracował na treningach, podpatrywał swoich bardziej doświadczonych kolegów, a swoje szanse na boisku starał się wykorzystywać zawsze w stu procentach. Tym bardziej, że o miejsce w meczowej czternastce jeszcze do połowy sezonu rywalizował z Wiktorem Rajsnerem. Swoim podejściem do pracy zaskarbił sobie zaufanie trenera Winiarskiego. Wierzę, że już w niedalekiej przyszłości odpłaci mu za to jeszcze większym rozwojem umiejętności i stanie się nazwiskiem, o którym będzie naprawdę głośno – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

W poprzednim sezonie Markiewicz zagrał łącznie w 26 spotkaniach: 20 w PlusLidze, 3 w Lidze Mistrzów, 2 w Pucharze Polski oraz w finale AL-KO Superpucharu Polski. Z drużyną dotarł do finału Ligi Mistrzów, wywalczył wicemistrzostwo Polski oraz Superpuchar.

– Zawiercie to jeden z topowych klubów w Europie i bardzo się cieszę, że mogę być jego częścią. Mamy świetny sztab, super ekipę i ambitne cele do zrealizowania. Fajnie, że zostaję na kolejny rok i mogę dalej dokładać swoją cegiełkę do sukcesów drużyny. Wiem, że nasi kibice zawsze będą z nami. Razem na pewno będziemy mieć jeszcze wiele powodów do świętowania – stwierdził Adrian Markiewicz.

Polsat Sport, aluroncmc.pl