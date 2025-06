Tenisowy spektakl roku właśnie się rozpoczął. Wimbledon 2025 pełen niespodzianek?

Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w całym kalendarzu. Co roku na kortach trawiastych w Londynie spotykają się najlepsze tenisistki cyklu WTA, aby walczyć o prestiż, punkty rankingowe i wielkie pieniądze. Za nami eliminacje Wimbledonu, czas na zmagania w głównej drabince. Kto należy do grona faworytek do wygrania w 2025 roku? Czy kobiecy Wimbledon będzie pełen niespodzianek?