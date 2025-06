Zaskakujące doniesienia ws. Zielińskiego! Zostanie bohaterem hitu transferowego?

Zieliński przez lata był ostoją w środku pomocy SSC Napoli, z którym wygrał Serie A. Przed minionym sezonem zdecydował się na transfer do Interu, ale jego przygoda w Mediolanie nie jest usłana różami. Mediolańczycy na finiszu przegrali walkę o mistrzostwo Włoch właśnie z Napoli, a dodatkowo boleśnie przegrali w finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Zieliński końcówkę sezonu spędził na trybunach z powodu kontuzji, ale wcześniej też nie mógł liczyć na regularną grę.

To sprawia, że coraz częściej mówi się o jego przenosinach. Mimo że Polak strzelił dla Interu tylko dwa gole i zanotował trzy asysty w 39 meczach, nadal cieszy się dużą renomą w Italii. I według doniesień medialnych, zainteresowane jego sprowadzeniem jest Lazio. To akurat nie powinno dziwić, bo szkoleniowcem klubu z Rzymu ponownie został Mauricio Sarri, z którym Polak przez lata współpracował w Neapolu.

Sarri jest wielkim fanem talentu 31-latka i chciałby mieć go w swoich szeregach. Jedyne, co może stanąć na przeszkodzie to kontrakt Zielińskiego z Interem do czerwca 2028 roku. Z drugiej strony włoskie media zaznaczają, że Polak trafił do Mediolanu na zasadzie wolnego transferu, a jego wysoka pensja może dodatkowo sprawić, że wicemistrz Italii nie będzie domagał się za niego wielkiej kwoty.

Strona internetowa, która poświęcona jest Lazio, informuje że Zieliński znakomicie odnalazłby się w systemie z trójką środkowych pomocników, a dodatkowo Sarri chciałby pozyskać kogoś, kto zna już doskonale realia Serie A. I tutaj idealnym kandydatem jest właśnie Polak.