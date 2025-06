43 punkty! Niesamowity występ siatkarki w meczu o medal

Atakująca włoskiego Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano była nie do zatrzymania. Haak nie tylko znakomicie znajdowała wyrwy w murze rywalek, "wbijając gwoździe w parkiet" silnymi atakami, ale i bardzo dobrze spisywała się w polu zagrywki (4 asy serwisowe). Do tego dołożyła również dwa punkty blokiem.

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykły wyczyn siatkarskiego gwiazdora. Aż 15 punktów w jednym secie!

Niestety dla niej, jej koleżanki z drużyny - może poza starszą siostrą, Anne Haak (17 punktów) i Mayą Tabron (16) - nie dostosowały się do niej poziomem. W meczu o trzecie miejsce Złotej Ligi Europejskiej Rumunki wygrały 3:2 (17:25, 25:20, 21:25, 26:24, 15:13) i to one sięgnęły po brąz rozgrywek.

W zwycięskim zespole na wyróżnienie zasłużyły zwłaszcza Adelina Budai-Ungureanu (30 punktów), Denisa-Stefania Cheluta (26) i Rodica Buterez (17).