Liga Narodów siatkarzy 2025: Polska - Brazylia. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Na zakończenie drugiego tygodnia zmagań w Lidze Narodów siatkarzy Polska zmierzy się w Chicago z Brazylią. To będzie konfrontacja dwóch najlepszych drużyn w tabeli po siedmiu kolejkach. Gdzie obejrzeć transmisję? Kiedy grają Polacy? O której godzinie rozpocznie się to spotkanie? Transmisja meczu Polska - Brazylia w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.