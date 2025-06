Już 18 lipca podczas gali Babilon MMA 53 w Międzyzdrojach zmierzy się z nieprzewidywalnym Carlosem „Miyagim” Salazarem. Czy zawodnik ze Szczecina wróci na zwycięską ścieżkę?

Letnia gala Babilon MMA 53 zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń wakacji w polskim MMA. W pięknej scenerii Amfiteatru w Międzyzdrojach dojdzie do aż 10 emocjonujących pojedynków, a jednym z najważniejszych starć wieczoru będzie powrót Samuela Vogta (6-3), który po heroicznej porażce z Adrianem „Aresem” Błeszyńskim znów spróbuje dopisać zwycięstwo do swojego rekordu.

– Bardzo się cieszę, że daliśmy z Aresem tak dobrą walkę! Mentalnie? Nic się nie zmieniło – upadki się zdarzają, a cel nadal jest ten sam: zdobycie mistrzowskiego pasa – podkreśla Vogt.

Międzyzdroje to jego drugi dom

Dla Samuela będzie to trzeci występ w Międzyzdrojach i – jak sam przyznaje – nie mógł sobie wymarzyć lepszego miejsca na powrót.

– Uwielbiam tu walczyć! Klimat tej gali jest niepowtarzalny. Blisko domu, więc wszystko logistycznie łatwiej ogarnąć, a moi ludzie są blisko. Sztos! – dodaje z uśmiechem zawodnik ze Szczecina.

Rywal? Może zaskoczyć

Naprzeciw Samuela stanie Carlos “Miyagi” Salazar (6-5) – zawodnik z Wenezueli, który znany jest ze swojego niekonwencjonalnego stylu. Choć jego rekord może sugerować, że to „bezpieczny” rywal na powrót po porażce przez nokaut, prawda może się okazać zupełnie inna.

– Spodziewam się 15 minut wojny. Tak się nastawiam. A co przyniesie walka, dowiemy się 18 lipca – mówi stanowczo Vogt.

Cel: pas i własne ambicje

Choć Samuel poświęca się również pracy i rodzinie, jasno deklaruje: pas mistrzowski Babilon MMA nadal jest jego marzeniem.

– Zrobiłem na niego miejsce w domu przed ostatnią walką i… to miejsce dalej czeka. Ale co ma być, to będzie – mówi szczerze.

Powrót na zwycięską ścieżkę ma dla niego podwójne znaczenie – sportowe i osobiste.

– Chcę udowodnić przede wszystkim sobie, że mimo wielu obowiązków mogę to robić i wygrywać w dobrym stylu – podkreśla niedawny pretendent do tytułu.

Karta walk – Babilon MMA 53 (Międzyzdroje, 18 lipca 2025)

WALKI ZAWODOWE (3 x 5 min):

Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (16-10) – 93 kg

Samuel Vogt (6-3) vs Carlos “Miyagi” Salazar (6-5) – 84 kg

Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) – 120 kg

Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) – 70 kg

Robert Maciejowski (6-7-1) vs Rafał Błachuta (14-10) – 77 kg

Jakub Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) – 66 kg

Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) – 66 kg

WALKI SEMI-PRO (3 x 3 min):

Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski – 84 kg

Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik – 70 kg

Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz – 63 kg

