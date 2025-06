Sukces polskiego trenera! Jego zespół zagra w finale Europejskiej Złotej Ligi (WIDEO)

Zespół trenera Głuszaka (poza kadrą Ukrainy prowadzi także tauronligową MOYA Radomkę Radom) zrewanżował się Szwecji za porażkę sprzed dwóch tygodni w fazie zasadniczej. Wówczas, w meczu którego areną było Radomskie Centrum Sportu, to ekipa ze Skandynawii zwyciężyła 3:0.

W sobotnim półfinale rozgrywek Ukrainki bardzo pewnie wygrały z gospodyniami turnieju (tegoroczne Final Four odbywa się w szwedzkim Angelholm), a zarazem obrończyniami tytułu mistrzyń Golden League. W pierwszej partii szybko wyszły na wyraźne prowadzenie (10:6, 13:8) i utrzymały je do końca (25:19). Drugą odsłonę lepiej zaczęły Szwedki, które zbudowały aż sześciopunktową przewagę (11:5) i jeszcze w połowie seta prowadziły 16:10. Potem inicjatywę całkowicie przejął jednak zespół Ukrainy. Najpierw w krótkim czasie zniwelował straty, a następnie od stanu 20:17 dla Szwecji wygrał osiem kolejnych wymian i wygrał 25:20.

W trzecim secie po okresie wyrównanej gry (8:8, 13:12) szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę ekipy trenera Głuszaka. Ukrainki najpierw odskoczyły na trzy punkty (16:13), a przy zagrywce swojej liderki Anny Artyszuk powiększyły przewagę do siedmiu "oczek" (20:13). Mając tak wyraźną przewagę, zespół Ukrainy kontrolował ostatni fragment partii. Ostatecznie pokonał w niej Szwecję 25:18, po 80 minutach gry wygrał całe spotkanie 3:0 i awansował do finału.

Najlepiej punktującą zawodniczką spotkania była liderka reprezentacji Szwecji Isabelle Haak. Triumfatorka ostatniej edycji Ligi Mistrzyń (w barwach włoskiego Prosecco Doc Imoco Conegliano) zakończyła mecz z dorobkiem 24 punktów (43 procent skuteczności w ataku - 20/47, 2 asy serwisowe i 2 bloki).

Dla zespołu Ukrainy 20 "oczek" wywalczyła Artyszuk. 24-letnia atakująca, która w przyszłym sezonie będzie występować w ekipie mistrza Niemiec SSC Palmberg Schwerin, zagrała z 60-procentową skutecznością w ataku (18/30) i zdobyła dwa punkty zagrywką.

Półfinał Złotej Ligi Europejskiej, Angelholm

Ukraina - Szwecja 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Ukraina: Daria Szarhorodska (3), Anna Artyszuk (20), Oleksandra Milenko (7), Julia Dymar (8), Diana Meliuszkyna (10), Uljana Kotar (8), Krystyna Niemcewa (libero).

Szwecja: Hilda Gustafsson (1), Isabelle Haak (24), Maya Tabron (8), Anna Haak (6), Julia Nilsson (2), Kirsten Van Leusen, Filippa Brink (libero) oraz Hanna Helvig, Elsa Nordin Ottoson, Emmy Andersson.

Rywalem Ukrainy w finale Europejskiej Złotej Ligi będzie reprezentacja Węgier. Drużyna trenera Chiappiniego, byłego szkoleniowca m.in. ŁKS-u Commercecon Łódź, IŁ Capital Legionovii Legionowo i Atomu Trefla Sopot, w otwierającym Final Four spotkaniu pokonała 3:2 Rumunię.

Węgierki rozpoczęły mecz bardzo źle, pierwszego seta przegrały aż 25:10. Potem zdołały się jednak otrząsnąć i w kolejnych dwóch partiach to one były lepsze. Drugą wygrały 25:22, w trzeciej zdominowały swoje przeciwniczki, zwyciężając do 12. Rumunki zdołały odpowiedzieć w czwartej odsłonie - wygrana 25:16 dała im tie-breaka. W nim ponownie warunki gry dyktował jednak zespół Chiappiniego - siatkarki z Węgier rozpoczęły rozstrzygającą partię od wygrania sześciu kolejnych wymian (6:0) i potem już do końca spotkania skutecznie pilnowały wywalczonej na starcie przewagi (15:9).

Najwięcej punktów w tej rywalizacji zdobyła atakująca reprezentacji Węgier Anett Nemeth. Zawodniczka Reale Mutua Fenera Chieri '76 wywalczyła dla swojej drużyny 28 punktów (55 procent skuteczności w ataku - 26/47, 2 bloki). 5 punktów dla węgierskiego zespołu zdobyła natomiast rozgrywająca Brigitta Petrenko, która w sezonie 2025/2026 będzie grać w MOYA Radomce Radom.

W ekipie Rumunii wyróżniającą się postacią była nowa siatkarka PGE Grot Budowlanych Łódź Rodica Buterez, która zakończyła mecz z dorobkiem 22 "oczek" (42 procent skuteczności w ataku - 20/42, 2 bloki).

Finałowe spotkanie Złotej Ligi Europejskiej siatkarek 2025 pomiędzy Ukrainą i Węgrami zostanie rozegrane w niedzielę. Początek o godzinie 19:00. Wcześniej, o 16:00, rozpocznie się mecz o 3. miejsce pomiędzy Szwecją i Rumunią.

Półfinał Złotej Ligi Europejskiej, Angelholm

Rumunia - Węgry 2:3 (25:10, 22:25, 12:25, 25:16, 9:15)

Rumunia: Iarina-Luana Axinte (6), Rodica Buterez (22), Adelina Budai-Ungureanu (20), Diana Ariton (9), Tara-Anamaria Cristea (2), Denisa Stefania Cheluta (8), Diana Veres (libero) oraz Sorina Miclaus, Florina-Gabriela Balae (7).

Węgry: Brigitta Petrenko (5), Anett Nemeth (28), Reka Szedmak (7), Greta Kiss (10), Aliz Kump (7), Fanni Fekete (3), Fruzsina Toth (libero) oraz Zora Glemboczki (2), Panna Ratkai (1), Nora Kiss, Anna Szalai, Petra Kertesz, Alexandra Laszlop (1).

GW, Polsat Sport