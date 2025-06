Świetny występ polskich wioślarzy w Pucharze Świata

Polacy długo utrzymywali się na prowadzeniu, ale dystans do nich cały czas kontrolowała czwórka z Wielkiej Brytanii: Cedol Dafydd, Callum Dixon, Matthew Haywood i Rory Harris. W końcówce "Wyspiarze" przypuścili skuteczny atak i uzyskali 5.39,65, wyprzedzając biało-czerwonych o blisko dwie sekundy. Trzecie miejsce zajęli Amerykanie - 5.43,49.

Czaja, Ziętarski i Biskup to m.in. brązowi medaliści ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich, mistrzowie świata i Europy w tej konkurencji. W tym sezonie nie towarzyszy im Fabian Barański, który również był członkiem tej utytułowanej osady, ponieważ postawił na treningi indywidualne.

W rywalizacji kobiet w tej konkurencji Jęchorek, Lesner, Khlibenko i Rogiewicz zajęły trzecie miejsce - 6.23,30. Przez ponad połowę dystansu płynęły na drugiej pozycji, ale w końcówce nie wytrzymały ataku Rumunek - 6.22,74. Pewne zwycięstwo odniosły prowadzone przez trenera Marcina Witkowskiego Niemki: Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Lisa Gutfleisch i Pia Greiten - 6.19,29.

W niedzielnych finałach regat w Szwajcarii - drugiej i ostatniej rundy PŚ - wystąpiły też obie polskie ósemki. W tej konkurencji mężczyźni (Emilian Jackowiak, Jerzy Kaczmarek, Michał Szpakowski, Kazimir Kujda, Tomasz Lewicki, Oskar Streich, Szymon Tomiak, Mateusz Wilangowski i sterniczka Magdalena Ładna) uplasowali się na czwartej pozycji, a kobiety (Julia Hakobyan, Paulina Ziętarska, Weronika Ludwiczak, Kamila Jasińska, Barbara Stępień, Kornelia Mattik, Anna Potrzuska, Zofia Śmigielska oraz sterniczka Julia Wiśniewska) - na piątej. Startowało po sześć osad.

Już w piątek szansę na zakwalifikowanie się do finałów A straciły trzy inne osady. W jedynkach Piotr Płomiński zakończył zawody na 19. miejscu (pierwszy w finale D), a Wiktoria Kalinowska była 14. (druga w finale C). Z kolei Jakub Woźniak i Konrad Domański uplasowali się na 15. pozycji w dwójce podwójnej (trzeciej w finale C).

Kolejne regaty wysokiej rangi - mistrzostwa świata w Szanghaju - odbędą się w dniach 21-28 września. Około dwóch tygodni przed rozpoczęciem tej najważniejszej w sezonie imprezy rozpocznie się zgrupowanie biało-czerwonych w Chinach.

