Wieści na ten temat przekazał dobrze poinformowany dziennikarz Santi Aouna. NEOM SC uzgodnił już warunki transferu z wciąż aktualnym klubem Polaka - OGC Nice. Sam zawodnik również ustalił szczegółyi kontraktu z nowym pracodawcą. Co ciekawe, do samego końca o pozyskanie pięciokrotnego reprezentanta Polski zabiegał Sunderland. "Czarne Koty" po kilku latach przerwy wróciły do Premier League, a władze klubu chcą budować zespół gotowy do walki o czołowe lokaty.

Częścią tego projektu miał być Bułka. Wydawało się, że temat jest zaawansowany i już wkrótce 26-latek zasili szeregi angielskiej drużyny. Teraz okazuje się, że kierunek jego transferu będzie najprawdopodobniej zupełnie inny.

W minionym sezonie ekipa NEOM SC wywalczyła awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. W przeciwieństwie do wielu klubów z tego kraju, w zespole z Tabuku nie ma zbyt wielu uznanych nazwisk, które kibice mogliby kojarzyć z europejskich boisk. W poprzedniej kampanii barwy drużyny przywdziewał Said Benrahma. Algierczyk był wypożyczony z Olympique Lyon, a w przeszłości występował m.in. w Brentford i West Hamie United.

Na razie nie wiadomo, jak prawdopodobne przenosiny Bułki do Arabii Saudyjskiej wpłyną na jego pozycję w reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że za kadencji Michała Probierza urodzony w Płocku golkiper walczył o miejsce w składzie z Łukaszem Skorupskim. Biało-Czerwonych czeka zmiana selekcjonera, którego nazwisko powinniśmy poznać w najbliższych dniach lub tygodniach.

mtu, Polsat Sport